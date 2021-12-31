Успехи знатного района без цифр

Как постоянная читательница SakhaLife, сегодня решилась выступить автором — представляю маленький рассказ о моем родном Нюрбинском районе без цифр, о главе этого знатного района.

Нюрбинский район славится своими выдающимися людьми. Недавно в Якутске прошли республиканские юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Республики Саха (Якутия) СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА, 85-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Республики Саха (Якутия), Горного, Момского, Абыйского, Нюрбинского районов ВАРВАРЫ АНДРЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ. Это район энергичных и сильных духом людей, талантливых, инициативных и деятельных.

В последние годы район заметно набрал хороший темп развития. Руководство района для социального и экономического развития ставит перед собой четкие и понятные задачи с обеспечением устойчивости. Действительно, если территорией республики, территорией районов руководят люди с практическим богатым опытом, все заметно совершенствуется, формируется гармоничная среда.

Безусловно, мы переживаем тяжелые времена. Глава республики и главы районов, исполняя требование сегодняшнего дня- открытость и доступность власти, выходят на открытый диалог и обсуждают любые вопросы.

Мы как жители северной территории имеем духовную силу, всегда готовы протянуть руку помощи.

Человечество учится всю жизнь. Нас учат воспитатели, учителя, преподаватели, мы учимся сами. Кому удалось научиться осваивать знания и использовать их эффективно, получают в жизни шанс достигнуть очень многого.

Вот уже четыре с лишним лет главой этого богатого своей историей района является ИННОКЕНТЬЕВ Алексей Михайлович.

В нынешних экономических условиях очень важны профессиональные качества главы муниципального образования. Алексей Михайлович за столь короткое время, имея богатый опыт управленца, свой курс активно держит на поступательное развитие района. Это человек, который умеет выстраивать диалог с органами государственной власти, умеет отстаивать свою точку зрения. Имея профессиональную состоятельность, он всегда открыт для сотрудничества. Пребывая на посту мэра города Нюрба, начал работу по масштабным проектам. Как вдумчивый, энергичный управленец, нацелен на результат. Имея действительно энергичного, грамотного управленца, главы поселений активно вносят свой вклад в копилку авторитета родного района.

Все эти качества переданы Алексею Михайловичу от его родителей — уважаемых интеллигентных людей района.

Нюрбинский район имеет сегодня уникальный музей, новые социальные объекты, асфальтированные дороги, замечательный парк отдыха. Развиваются различные отрасли района. Сделано многое, район развивается поступательно вверх.

Заканчивая свой маленький рассказ с пожеланиями в новом 2022 году Нюрбинскому району дальнейшего процветания, приумножения экономического потенциала, хочется отметить, что глава Нюрбинского района является гарантом стабильности и конструктивного подхода в решении самых трудных задач.

Достигнутые успехи района продолжат быть фундаментом новых свершений, а инициативы района пусть найдут всегда поддержку главы республики, депутатов, органов государственной власти. Пусть осуществятся в Новом году все добрые начинания, планы и замыслы нюрбинцев! Впереди Нюрбинский район ждет грандиозное событие — IХ Спортивные игры народов Якутии!