21.10.2021
19:06
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Красота & Здоровье
Успехи PRO MODELS на неделе моды Mercedes-Benz fashion week Russia 😍❤️👏🏻
Сандаара Шарина открыла показ коллекции AL KAFTAN. Сандаара получила массу приглашений к сотрудничеству от фотографов, визажистов и других брендов.
Светлана Габайдулина открыла показ коллекции ABZAEVA. На показе участвовали Габайдулина Светлана, Хорошев Глеб и Иванова Лилия.
Отметим, что Глеб был единственным отобранным на показ молодым человеком из большого количества моделей на кастинге.
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