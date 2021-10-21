21.10.2021
19:06
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Красота & Здоровье

Успехи PRO MODELS на неделе моды Mercedes-Benz fashion week Russia 😍❤️👏🏻

Сандаара Шарина открыла показ коллекции AL KAFTAN. Сандаара получила массу приглашений к сотрудничеству от фотографов, визажистов и других брендов.

Светлана Габайдулина открыла показ коллекции ABZAEVA. На показе участвовали Габайдулина Светлана, Хорошев Глеб и Иванова Лилия.

Отметим, что Глеб был единственным отобранным на показ молодым человеком из большого количества моделей на кастинге.

PRO MODELS вылетело на неделю моды Mercedes-Benz fashion week Russia
Источник: https://www.instagram.com/p/CVQVJCVspUw/?utm_medium=copy_link
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