Успех юных якутян в Южной Корее

В начале лета фонд развития культуры Якутии провёл заочный отборочный этап Международного конкурса вокалистов и инструменталистов «Eurasia International Music Competition», направленный на выявление талантливых детей, молодежи, взрослых для участия в Международном конкурсе «Eurasia International Music Competition» г. Пьонг-Тэк (Южная Корея).

В результате двое конкурсантов были награждены бесплатным проездом и путевкой в Южную Корею! Это Бубякин Антон, ВИЛЮЙСКАЯ ДШИ, вокал и Терентьева Сайаана, ДШИ №1, г Якутск.

В Корее дети стали победителями конкурса, заняв 1 место!

Бубякин Антон — 1 место, Сыроватская Маша — 3 место в младшей группе, Протопопова Сардаана — 3 место в старшей группе, Лобашева Марина — диплом.

Терентьева Сайаана — 1 место, домра.

Василий и Вячеслав Голиковы — 3 место хомус.