Успех юных хоккеистов Якутии в Новосибирске🏒👏 Победы во всех матчах❗

В соревнованиях, которые состоялись в Новосибирске среди детей 2011 г.р. принимали участие команды из Приморья, Алтая и Новосибирской области, всего 6 команд — сообщает Sportyakutia.ru

Якутские хоккеисты одержали победы во всех пяти матчах, забив по ходу турнира 42 шайбы, а пропустили лишь 15. Лучшим игроком команды Якутии признан вратарь Артем Диденко (Якутск), лучшим защитником турнира стала Валерия Шмидт (Нерюнгри), а лучшим бомбардиром турнира признан Артур Вебер (Нерюнгри). Тренируется сборная команды Якутии под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного.