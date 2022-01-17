Успех юных хангаласцев на республиканской конференции «Инникигэ хардыы — Шаг в будущее»

Уже второй год ввиду эпидобстановки XXV Республиканская конференция-конкурс молодых исследователей им. В. П. Ларионова «Инникигэ хардыы — Шаг в будущее» проходит онлайн. Учащиеся с 5 по 11 классы из 34 районов и городов РС (Я) презентовали свои проекты в 35 секциях и подсекциях различной научной направленности. Среди них – исследования по таким актуальным темам, как защита лесов от пожаров, восстановление лесов, изучение вечной мерзлоты. Нынче Хангаласский улус представил 79 докладов.

Высшее звание лауреатов завоевали 5 хангаласцев. В секции «Математические науки» ученик 10 класса Октемского научно-образовательного центра Эрнест Охлопков с работой «Клеточные автоматы в моделировании распространения лесных пожаров» стал победителем, а работа рекомендована на Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, «Балтийский научно-инженерный конкурс», Международный конкурс научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Ученые будущего», Молодежный конкурс научно-технических проектов «РОСТ». Ученица 10 класса Мохсоголлохской СОШ Вероника Черникова с работой «Особенности солнечного затмения 10 июня 2021 года» успешно выступила в секции «Физические науки. Астрономия», ее работа рекомендована на Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. На Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» рекомендована работа еще одного лауреата Олега Константинова, учащегося 11 класса Октемской СОШ им. П.И. Шадрина с работой «ИК-анализ выдыхаемого воздуха для обнаружения хеликобактер пилори» в секции «Медицинские науки». В секции «Музееведение» ученик 10 класса Октемского НОЦ Николай Скрябин не нашел себе равных с работой «Создание web-сайта Кердемского наследного музея-комплекса «Самыртай». Доклад получил рекомендацию на Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». Десятиклассник ПСОШ №4 Кирилл Смольников с работой «Экономические последствия лесных пожаров в Якутии» успешно выступил в секции «Экономические науки». Работа рекомендована на XXV Российскую научную конференцию школьников «Открытие». 7 хангаласцев стали дипломантами 1 степени, 14 – дипломантами 2 степени и 22 – дипломантами 3 степени. 23 работы рекомендованы для участия в 26 Всероссийских конкурсах и конференциях.

В течение нескольких дней ребята защищали свои проекты перед экспертами, участвовали в профориентационных мероприятиях СВФУ им.М.К. Аммосова, АГАТУ, посещали виртуальные экскурсии и лекции. Все эти мероприятия также вошли в командный зачет районов, по итогам которого Хангаласский улус вновь занял абсолютную победу среди крупных делегаций! Напомним, район занимал 1 место в общем зачете в 2002, 2006, 2008, 2012-2015, 2020, 2021 годах.

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