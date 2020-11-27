Успех юных балерин из Якутии в международном конкурсе

С 19-21 ноября в Екатеринбурге прошел V юбилейный Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает». Конкурс проходил онлайн, в реальном времени. В число призеров вошли воспитанницы Якутской балетной школы.

Участие в конкурсе в прямом эфире стало необычным творческим испытанием для юных танцовщиков, которые выступали у экранов своих гаджетов и перед объективами видеокамер. Как сообщает Балетная школ Якутии, в номинации «Профессионалы» (средняя группа) лауреатом II степени стала Ариана СЫСОЕВА, а лауреатом III степени Сайыына ПЕСТЕРЕВА. В номинации «Профессионалы» (старшая группа) лауреатом III степени стала студентка I курса Алисия ПАК. Участниц к конкурсу подготовила заслуженный артист республики Дария ДМИТРИЕВА.

Конкурс организуется под патронатом Государственного академического Большого театра России. Проводится один раз в два года в целях сохранения и популяризации традиций национального хореографического и театрального искусства, развития одарённых детей. Участниками могут стать учащиеся хореографических школ, школ искусств, детско-юношеских хореографических коллективов, театров балета, учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений.

В V Международном конкурсе приняли участие 140 детей из более чем 20 городов России, а также Германии и Израиля. Участники разделены на «любителей» и «профессионалов»», состязались в трёх возрастных. Конкурсная программа состояла из 170 номеров из классического наследия и номеров в оригинальной постановке.

Председатель жюри, народный артист России, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей ФИЛИН.