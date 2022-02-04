04.02.2022
16:34
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Спорт

Успех юной якутянки в Южно-Сахалинске 👏

🥇🥇Якутянка Ксения Янополец — двукратная победительница Всероссийских соревнований по биатлону на призы Анны Богалий @annabogaliy в Южно-Сахалинске — сообщает @sportyakutia.ru  👏🏼👏🏼👏🏼

Юная спортсменка из п.Чульман Нерюнгринского района первенствовала сразу на двух дистанциях: в спринте на 3 км и гонке на 4 км среди девочек 11-12 лет👍🏽👍🏽👍🏽

Поздравляем коллектив @ski_aldan с успешным выступлением воспитанницы💐💐💐

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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