04.02.2022
16:34
106
Спорт
Успех юной якутянки в Южно-Сахалинске 👏
🥇🥇Якутянка Ксения Янополец — двукратная победительница Всероссийских соревнований по биатлону на призы Анны Богалий @annabogaliy в Южно-Сахалинске — сообщает @sportyakutia.ru 👏🏼👏🏼👏🏼
Юная спортсменка из п.Чульман Нерюнгринского района первенствовала сразу на двух дистанциях: в спринте на 3 км и гонке на 4 км среди девочек 11-12 лет👍🏽👍🏽👍🏽
Поздравляем коллектив @ski_aldan с успешным выступлением воспитанницы💐💐💐
Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
#биатлон#нерюнгринский район#республика саха (якутия)#Успех юной якутянки в Южно-Сахалинске 👏#Якутия#Якутские спортсмены
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