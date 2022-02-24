Успех юного теннисиста из Якутии в Санкт-Петербурге 🎾

Юный теннисист из Якутии Артур Михалев стал серебряным призером XXV Всероссийского рейтингового турнира по настольному теннису — сообщает @sportyakutia.ru🏓🏓🏓 Традиционные соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 22 по 23-февраля. Турнир был посвящён Дню снятия блокады Ленинграда на призы «TIBHAR». View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

Фото: Из соцсетей Источник: @sportyakutia.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх