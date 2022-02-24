24.02.2022
17:03
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Спорт

Успех юного теннисиста из Якутии в Санкт-Петербурге 🎾

Юный теннисист из Якутии Артур Михалев стал серебряным призером XXV Всероссийского рейтингового турнира по настольному теннису — сообщает @sportyakutia.ru🏓🏓🏓

Традиционные соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 22 по 23-февраля. Турнир был посвящён Дню снятия блокады Ленинграда на призы «TIBHAR».

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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