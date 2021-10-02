Таллин: Успех якутянки на международном конкурсе красоты!

Якутянка Маргарита МАКСИМОВА представила Россию в конкурсе красоты Universe classic 2021, который в эти дни проходит в Таллине. Конкурс проводится среди замужних женщин с детьми. Ранее она выиграла отборочные конкурсы красоты в Якутии и в России.

В своем инстаграме девушка сообщила о своем успехе на международном уровне:

— Ну что, поздравляйте! 😎😃

Я взяла титулы Миссис Национальный костюм

и Миссис Мира классик!

Маргарите 40 лет, она замужем, мать двоих детей, экс-солистка группы MAXIMA. В 14 лет основала группу со своей старшей сестрой Варей МАКСИМОВОЙ. Звезда якутской эстрады Варя МАКСИМА больше всех радуется за свою сестру.

Сегодня Маргарита Максимова психолог и визажист.

Как отметила Маргарита, все в восхищении от костюма «Небесная невеста» авторства Августины Николаевны ФИЛИППОВОЙ совместно с ювелирным домом «Киэргэ» @kierge.

На международной арене якутянка продвигает традиционную культуру своего народа. Ее номер на хомусе покорил огромную аудиторию международного конкурса красоты, в которой приняли участие девушки из Японии, Великобритании, Германии, Испании, Канарских островов и других стран.