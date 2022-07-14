Успех якутянки на чемпионате России в Екатеринбурге

В составе сборной Якутии награду бронзового достоинства завоевала Дайаана Винокурова — сообщает Sportyakutia.ru. В финале женского дивизиона стрелков из блочного лука Дайаана в напряжённом поединке оказалась сильнее заслуженного мастера спорта России из Калининграда Натальи Авдеевой. Счёт встречи 139:137. Напомним, в чемпионате России по стрельбе из лука в Екатеринбурге принимают участие 11 спортсменов сборной РС(Я).

Фото: Sportyakutia.ru Источник: Sportyakutia.ru

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