14.07.2022
16:29
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Спорт

Успех якутянки на чемпионате России в Екатеринбурге

В составе сборной Якутии награду бронзового достоинства завоевала Дайаана Винокурова — сообщает Sportyakutia.ru.

В финале женского дивизиона стрелков из блочного лука Дайаана в напряжённом поединке оказалась сильнее заслуженного мастера спорта России из Калининграда Натальи Авдеевой. Счёт встречи 139:137.

Напомним, в чемпионате России по стрельбе из лука в Екатеринбурге принимают участие 11 спортсменов сборной РС(Я).

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru

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