Успех якутянина на чемпионате Европы

Якутянин принес команде Польши медаль домашнего Евро-2021, сообщает Sportyakutia.ru

Уроженец Вилюйского улуса, спортсмен Регионального центра спортивной подготовки в Чурапче и студент Чурапчинского института физкультуры и спорта Эдуард ГРИГОРЬЕВ стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.

Якутский легионер сборной Польши одолел в малом финале призера Кубка мира из Болгарии Георге Вангелова со счетом 4:2. Чемпионом в этой весовой категории стал россиянин Абасгаджи Магомедов, победивший в золотом финале украинца Андрея Джелеп. Еще одна бронза на счету у чемпиона мира 2019 года Бека Ломтадзе из Грузии.

Эдуард Григорьев выиграл трудовую и заслуженную медаль чемпионата Европы. На варшавском ковре якутянин провел пять схваток, пожалуй, больше всех из участников соревнований. Начинал он турнир со стадии квалификации, где победил со счетом 12:2 опытного румынского борца Ивана Гуйдя. В 1/8 финала Эдуард на классе выиграл у француза Армана Элоян (7:0). В четвертьфинале досрочно победил израильтянина Даниэля Попова (11:0). Единственное поражение в чемпионате Григорьев познал в полуфинале против обладателя Кубка мира и чемпиона России Абасгаджи Магомедова со счетом 2:4. Здесь уместно напомнить, что дагестанец разнес всех соперников на турнире, кроме как Григорьева, с которым завязалась равная борьба в полуфинале. И наконец, этой ночью Эдуард Григорьев, победив в схватке за третье место Георге Вангелова, принес для сборной команды Польши бронзовую медаль. Кстати, команда хозяев чемпионата – Польши, завоевала на домашнем турнире в Варшаве три медали – одну серебряную и две бронзовые награды. Медаль якутянина стала третьей в копилке у польской сборной.

Поздравляем Эдуарда с международным успехом. «Dobra rabota», что в переводе с польского означает «Молодец»! Слова признательности говорит и тренерам спортсмена Данилу Романовичу Неустроеву и главному тренеру сборной команды Польши Юсупу Абдусаламову.