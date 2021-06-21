21.06.2021
17:40
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Спорт

Успех якутян на Кубке мира в Хиве

Якутские спортсмены в составе двух сборных команд России взяли пять золотых, две серебряные и бронзовые медали на Кубке мира по мас-рестлингу, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Амгинского района.

Так, уроженец Амгинского района Дмитрий Неустроев стал победителем в весовой категории 60 кг среди мужчин. В весе 75 кг якутянин Сергей Константинов получил серебро. В категории 90 кг золото завоевал Павел Черноградский. Иван Галкин занял первое место в весе 125 кг, а Роман Калинин — второе.

Среди женщин в категории 55 кг золотую медаль выиграла Наталья Черноградская, бронзовую — Алена Федорова. В весе 75 кг победительницей стала Алина Алексеева, бронзу получила Елена Неживова.

Первый этап Кубка мира по мас-рестлингу прошел с 16 по 19 июня в Хиве в Узбекистане. На соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти стран — Афганистана, Венгрии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Источник: Якутия24 https://yk24.ru/index/sport/yakutyane-zavoevali-devyat-medalej-na-kubke-mira-po-mas-restlingu
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