Успех якутян на главных соревнованиях страны по стрельбе из боевого оружия

1-6 августа на полигоне Межрегионального учебного центра Института ФСБ России (г. Новосибирск) прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, в которых приняли участие более 230 сотрудников ФСБ, МВД, ФСИН, ФТС, МЮ России и Росгвардии в составе 41 сборной команды региональных динамовских организаций. Команда якутского «Динамо», представленная двумя мастерами спорта и тремя КМС России, соперничала с 16 командами 3 группы, составленной из малочисленных региональных организаций.

Лучшие стрелки-динамовцы состязались в медленных и скоростных упражнениях стрельбы из 9-мм пистолета Макарова и 5,45-мм автомата Калашникова. В первенствах по видам оружия среди региональных команд учитывались лучшие результаты одной женщины и трех мужчин.

Как отметил первый заместитель председателя Якутского республиканского совета Общества «Динамо» Дмитрий Павлов, главные соревнования страны по стрельбе из боевого оружия прошли в Новосибирске во второй раз (до этого в 2017 году), на высоком организационном уровне. После классического упражнения (20 и 30 выстрелов по спортивной мишени с одной руки на дистанции 25 м соответственно у женщин и мужчин) якутяне шли на третьем месте после рязанцев и ульяновцев, ненамного опережая чувашей, бурятов и хакасов. Скоростная стрельба, как всегда азартная и непредсказуемая (2 серии по 8 выстрелов по 4 мишеням с подбежкой, время стрельбы 20 с), окончательно расставила команды по местам: на первом рязанская команда, с отставанием всего в 7 очков на втором якутская, на третьем с отрывом в 13 очков ульяновская. В личном зачете лидерам команды не хватило всего 1-3 очков до пьедестала.

«Стараемся выезжать на всероссийский чемпионат ежегодно, за счет фонда членских взносов общества. Ведь только на выезде можно выполнить нормативы мастера спорта, повысить уровень индивидуальной подготовки, набраться опыта в общении с коллегами, пройти судейский семинар. Конкуренция среди динамовских организаций очень острая, а личные результаты ведущих стрелков, близкие к абсолютным, впечатляют. За новейшую историю это самый высокий командный результат, которого добились якутские динамовцы на всероссийском уровне. Залогом успеха стала уверенная и ровная стрельба всех членов команды. К сожалению, по стрельбе из автомата мы не взяли «свои» очки, что, с другой стороны, станет дополнительным стимулом для усиленной подготовки в будущем сезоне.