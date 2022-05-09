Успех якутского кино в преддверии Дня Победы

Якутский фильм «Тыгын Дархан» получил главный приз кинофестиваля «Малая земля».

Кинолента Никиты Аржакова обошла работы восьми российских режиссеров.

Лучшим художественным фильмом кинофестиваля «Малая земля», прошедшего в Новороссийске, стала якутская кинолента «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова.

В Новороссийске завершился второй открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая земля».

Фестиваль проходил с 3 по 7 мая, традиционно в преддверии Дня Победы, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фильм «Тыгын Дархан» творческой группы Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии им. И.С. Жараева (главный режиссер Никита Аржаков) был включен в шорт-лист 9 финалистов конкурса полнометражных фильмов, в жюри которого вошли известные российские артисты Борис Щербаков, Елена Валюшкина, а также продюсер Елена Калинина, оператор Дмитрий Мишин, журналист Елена Боброва.

В результате серьезного и сложного отбора лучшим художественным фильмом кинофестиваля «Малая земля» была названа якутская кинолента. «Тыгын Дархан» в тяжелейшей конкуренции обошел работы таких именитых отечественных режиссеров, как Глеб Панфилов и Вера Сторожева.

Список финалистов конкурса полнометражных художественных фильмов:

— «Африка», реж. Дарья Биневская, 60 мин., 12+, 2021 г., Россия;

— «Детство Чика», реж. Аслан Газаров, 95 мин., 12+, 2021 г., Россия (Владикавказ);

— «Джулур: мас-рестлинг», реж. Валентин Макаров, 128 мин., 12+, 2021 г., Россия (Якутия);

— «Иван Денисович», реж. Глеб Панфилов, 104 мин., 16+, 2021 г., Россия;

— «Мария. Спасти Москву», реж. Вера Сторожева, 111 мин., 12+, 2022 г., Россия;

— «Небо», реж. Игорь Копылов, 126 мин., 12+, 2021 г., Россия;

— «Новенький», реж. Александр Кулямин, 104 мин., 12+, 2021 г., Россия;

— «Райцентр», реж. Наталья Назарова, 94 мин., 12+, 2021 г., Россия;

— «Тыгын Дархан», реж. Никита Аржаков, 144 мин., 12+, 2021 г., Россия (Якутия).