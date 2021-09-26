Успех якутской футбольной команды «Арктика»
Якутская команда «Арктика» сегодня с минимальным счетом 1:0 победила» Океан» из Находки и занесла в свой актив драгоценные три очка. Соревнования Дальневосточной юношеской футбольной лиги проходят в городах округа с 29 мая по 3 октября, передает ЯСИА.
Победный мяч для юношеской команды «Арктика» на 79 минуте забил Тимур СИВЦЕВ.
Отметим, что Юношеская футбольная лига — это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.
В дебютном сезоне в Дальневосточной лиги принимают участие игроки в возрасте до 16 лет. За звание победителей борются 10 команд:
«СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск)
«Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (г. Владивосток)
«Локомотив» (г. Уссурийск)
«Благовещенск» (г. Благовещенск)
«СШОР №2» (г. Комсомольск-на-Амуре)
«Океан» (г. Находка)
«Сахалин» (г. Южно-Сахалинск)
«Арктика» (г. Якутск)
«Вулкан» (г. Петропавловск-Камчатский)
«Белогорец» (г. Белогорск).
Командам предстоит сыграть два круга регулярного чемпионата — всего 18 туров и 90 матчей. Победитель получит путёвку на финальный турнир первенства России.
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