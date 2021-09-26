Успех якутской футбольной команды «Арктика»

Якутская команда «Арктика» сегодня с минимальным счетом 1:0 победила» Океан» из Находки и занесла в свой актив драгоценные три очка. Соревнования Дальневосточной юношеской футбольной лиги проходят в городах округа с 29 мая по 3 октября, передает ЯСИА.

Победный мяч для юношеской команды «Арктика» на 79 минуте забил Тимур СИВЦЕВ.

Отметим, что Юношеская футбольная лига — это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

В дебютном сезоне в Дальневосточной лиги принимают участие игроки в возрасте до 16 лет. За звание победителей борются 10 команд:

«СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск)

«Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (г. Владивосток)

«Локомотив» (г. Уссурийск)

«Благовещенск» (г. Благовещенск)

«СШОР №2» (г. Комсомольск-на-Амуре)

«Океан» (г. Находка)

«Сахалин» (г. Южно-Сахалинск)

«Арктика» (г. Якутск)

«Вулкан» (г. Петропавловск-Камчатский)

«Белогорец» (г. Белогорск).

Командам предстоит сыграть два круга регулярного чемпионата — всего 18 туров и 90 матчей. Победитель получит путёвку на финальный турнир первенства России.