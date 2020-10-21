Успех якутского ювелира

Огранщик алмазов в бриллианты АО «Комдрагметалл РС(Я)» удостоен почетного звания «Гражданская доблесть».

От имени коллектива и руководства АО «Комдрагметалл РС(Я)» поздравляем Самсонова Василия Прокопьевича, огранщика алмазов в бриллианты, с присвоением почетного звания «Гражданская доблесть» — одной из наивысших государственных наград Республики Саха (Якутия).

Самсонов Василий Прокопьевич, избрав специальность огранщика алмазов в бриллианты, свыше 26 лет назад связал свою жизнь с гранильным производством и успешно продолжает работать свыше 15-ти лет в Цехе огранки АО «Комдрагметалл РС(Я)». Показателем его профессионального мастерства стало достижение звания лучшего огранщика республики, когда Василий Прокопьевич занял 1 место и одержал победу в Открытом чемпионате профессионального мастерства огранщиков и ювелиров Республики Саха (Якутия) 2018 года.

Василий Прокопьевич принимает активно участие и в общественной жизни коллектива АО «Комдрагметалл РС (Я)». Успешный участник соревнований по настольному теннису среди организаций, постоянно приглашается в качестве судьи на международные и республиканские соревнования по настольному теннису.

Профессиональный опыт и человеческая порядочность Самсонова В.П. подают достойный пример молодому поколению нашего предприятия. Такими кадрами гордится весь коллектив, именно руки наших специалистов гранят алмазное сырье в бриллианты высочайшего качества, которые затем ложатся в основу ювелирных изделий сети «Бриллианты Якутии».