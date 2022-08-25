25.08.2022
14:53
170

Спорт

Успех якутского стрелка на Спартакиаде сильнейших в Казани

Якутский стрелок Петр Егоров в составе сборной команды Республики Татарстан стал бронзовым призером Спартакиады сильнейших по стендовой стрельбе — передает Sportyakutia.ru. Он отличился в олимпийском упражнении «Скит».

Из 46 участников соревнований Петр Егоров с результатом 120 из 125 мишеней вначале вошел в финальную десятку. А в финале выбив 26 мишеней, стал бронзовым призером.

На Спартакиаде в Казани также приняли участие спортсмены из команды Республики Саха (Якутия). Антон Васильев с результатом 113 занял 29 место, а Мичили Черкашин (111 очков) расположился на 31 позиции.  

Напомним, Петр Егоров является мастером спорта России по стендовой стрельбе, уроженец Сунтарского улуса.

 

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх