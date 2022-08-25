Успех якутского стрелка на Спартакиаде сильнейших в Казани

Якутский стрелок Петр Егоров в составе сборной команды Республики Татарстан стал бронзовым призером Спартакиады сильнейших по стендовой стрельбе — передает Sportyakutia.ru. Он отличился в олимпийском упражнении «Скит».

Из 46 участников соревнований Петр Егоров с результатом 120 из 125 мишеней вначале вошел в финальную десятку. А в финале выбив 26 мишеней, стал бронзовым призером.

На Спартакиаде в Казани также приняли участие спортсмены из команды Республики Саха (Якутия). Антон Васильев с результатом 113 занял 29 место, а Мичили Черкашин (111 очков) расположился на 31 позиции.

Напомним, Петр Егоров является мастером спорта России по стендовой стрельбе, уроженец Сунтарского улуса.