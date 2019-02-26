Успех якутских вольников

23-24 февраля в Амурской области прошел традиционный турнир по вольной борьбе «Ковер БАМа».

Всероссийские соревнования «Ковер БАМа» прошли уже в 36-й раз и собрали около 100 борцов из регионов Дальнего Востока. Впервые в новом статусе дальневосточников на соревнованиях по вольной борьбе выступили спортсмены из Бурятии и Забайкальского края. Якутская школа борьбы была представлена 16 атлетами.

Тындинский турнир борцов-вольников является одним из старейших на Дальнем Востоке. Статус соревнований позволяет победителю, при выполнении определенных норм и требований, получить звание мастер спорта России.

Отличный результат в Тынде показали представители Регионального центра подготовки в Чурапче, которые выиграли три золотые медали. Студенты Чурапчинского института физкультуры и спорта Яков Павлов (61 кг), Христофор Потапов (65 кг) и Алексей Захаров (70 кг) стали чемпионами турнира, Нюргун Тистяхов (61 кг) и Семен Аммосов (86 кг) остановились в шаге от золотой медали, а Максим Заморщиков (57 кг) и Николай Захаров (65 кг) стали бронзовыми призерами.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Якутии принес студент УОР Андрей Аронов в тяжелой весовой категории до 97 кг. В категории до 79 кг в финал смог выйти представитель Республиканского центра подготовки сборных команд Сергей Шарин.

Сейчас борцы из Якутии проходят финальный этап подготовки к чемпионату Дальнего Востока в Нерюнгри, который пройдет 1-3 марта и определит судьбу путевок на чемпионат страны.