Успех якутских артистов в Китае

Национальный театр завоевал бронзу на III Китайском конкурсе монгольского (этнического) танца в городе Хух-Хото.

11 сентября артисты Национального театра танца вернулись из китайского города Хух-Хото (Внутренняя Монголия, Китай) с бронзовой наградой, завоеванной на III Китайском международном шоу монгольского (этнического) танца, прошедшем в Хух-Хото с 6 по 10 сентября 2019 г. Грандиозное международное мероприятие включил в себя две части: Международное шоу искусства монгольского танца и Международный форум «Искусство монгольского танца».

Из интервью художественного руководителя Светланы БЕССОНОВОЙ: «Приглашение на участие в международном танцевальном конкурсе для нас большая ответственность и честь. Этот конкурс является одним из крупнейших профессиональных конкурсов в Китае, в котором приняли участие более 200 лучших коллективов Внутренней Монголии, Монголии, Китая и России и прошел в рамках Китайско-Монгольской выставки ЭКСПО. В итоге в финал прошли только 60 профессиональных коллективов. Россию представили известные по всему миру такие коллективы, как Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал», Государственный академический ансамбль танца Калмыкии «Тюльпан», Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» Республики Алтай, Национальный театр танца Республики Саха (Якутия). Специально для конкурса мною был поставлен танец «Земля Олонхо», завоевавший престижную номинацию «Лучший музыкальный номер». Это был единственный номер, который проходил под живое сопровождение. Солистка Василена ШАРИНА озвучила номер пением и игрой на хомусе. Также Валентина АММОСОВА и Семен КУЗЬМИН представили северный танец «Северные картинки» в постановке Афанасия СОЛОВЬЕВА, вызвав большой интерес зрителей и членов жюри. Председатель жюри – художественный руководитель Ансамбля песни и танца Внутренней Монголии Хас Одон.

1 из 3

Членами жюри конкурса стали известнейшие хореографы и деятели культуры и искусства Китая, Монголии и России, отметившие оригинальный сюжет, национальный колорит, необычную пластику и хореографию, новизну, «живую музыку», красочные костюмы артистов из Якутии, присудив бронзовую медаль. Конкурс был своеобразным. Он проходит при полном зале зрителей, его пропагандируют как шоу. Но при этом конкурс несет себе главную задачу — сохранение традиционной танцевальной культуры монгольского народа. Я для себя выявила важное открытие, как Правительство Китая поддерживает на высоком уровне культуру малых народов, организуя столь масштабные конкурсы на самом высоком уровне. В будущем организаторы планируют расширить границы конкурса и сделать его фестивалем тюрко-монгольского танца. Конкурс проводится 1 раз в 2 года, и наш театр уже получил приглашение принять участие в нем в 2021 году».

1 из 2

Коллектив Национального театра искренне поздравляет с большим успехом художественного руководителя Светлану Бессонову, артистов балета Валентину Аммосову, Семена Кузьмина, Саину Винокурову, Капитона Ильина и солистку, импровизатора хомусиста Василену Шарину! Желаем счастья в профессии, счастья в личной жизни!