Успех Якутcка в масштабной федеральной программе 👏

Обсуждение проекта «1000 дворов» в рамках благоустройства дворовых территорий 16 квартала

Федеральный проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» — масштабная программа обновления придомовых территорий. Наша республика и ее столица Якутск активно участвовали в конкурсном отборе, в итогеблагодаря программе «1000 дворов» Якутск получит дополнительно из федерального бюджета 235,5 миллионов рублей на благоустройство дворов.

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Федоров взял под свое кураторство пять дворов Поярковского округа для подготовки к участию в конкурсе «1000 дворов», в результате они вошли в эту федеральную программу в 2022г., а также в резерв на следующие годы.

Елена Николаева, замдиректора УК «Бюджетник»,житель и общественница Строительного округа, также совместно с управляющей компанией приняла активное участие в работе с жителями в плане подготовки к конкурсу, она рассказала, как 16 дворов Строительного округа получили финансирование на благоустройство, благодаря программе «1000 дворов»

Кварталу №16 повезло попасть в программу «1000 дворов»

— Очень повезло, что дворы нашего Строительного округа успели в этом году попасть в эту федеральную программу. Для нас, жителей 16-го квартала, – это большая радость. Нам представился шанс получить дополнительно федеральные средства на благоустройство дворов поверх довольно ограниченного городского бюджета на эти цели. Благодаря опыту нашего директора Аурики Стручковой, наша управляющая компания сразу включилась в подготовку документов к конкурсу. Прямо скажем, было это не просто – надо было провести домовые собрания, большую работу с жителями на месте. Честно говоря, управа мало чем помогла, видимо, не хватило опыта. Спасибо нашему депутату Виктору Федорову, который помог советом и делом, как оперативно и грамотно подготовиться к конкурсу. Мы уже больше 10 лет взаимодействуем с ним, он всегда доступен и открыт к общению с избирателями, всегда выслушает и поможет каждого жители своего округа.В результате наших общих стараний 16 дворов нашего Строительного округа попали в федеральную программу «1000 дворов». В нашем округе живет около 60 тысяч человек, простирается он от пл.Орджоникидзе до Хатынг-Юряха. Жаль, что в эту программу благоустройства вошли только кварталы №16 и 136, хотя в ней могли участвовать больше дворов. Мы уже внесли свои предложения по благоустройству наших дворов на встрече в Окружной администрацией Якутска, но считаем, что необходимо включить представителей жителей в совет по контролю. Чтобы с самого начала работ по благоустройству дворов старосты домов, активные жильцы следили за их выполнением, участвовали в подписание актов приемки, только тогда можно будет добиться должного качества, а также избежать конфликтов и жалоб от жителей.

Справка

Окружная администрация г. Якутска, рассмотрев 66 заявок по дворовым территориям на включение в программу «1000 дворов», определила 30 дворов, которые получат финансирование на благоустройство. В обсуждении плана будущего благоустройства дворов принимали участие жители, которые выступают в роли коллективного заказчика, определяют каким будет их двор — не только с безопасными детскими площадками, но и с зонами отдыха и спорта.

Основным критерием отбора является комплексность благоустройства дворовой территории. Проекты и сметы по площадкам уже сформированы, работам подрядные организации приступят весной. Дворы будут вводиться в эксплуатацию с 1 мая по 1 ноября 2022 года.

Виктор Федоров выражает благодарность руководству УК «Бюджетник», старостам и активистам домов и всем тем, кто принял активное участие в конкурсе. Необходимо и дальше подключать общественников уже к контролю за работами. На сегодняшний день Виктор Николаевич на всех уровнях активно поднимает вопрос о возобновление института старост, именно на них держится прямая связь с жителями. Ведь без участия жителей нам не добиться качественных и долговременных результатов по благоустройству нашего любимого Якутска.