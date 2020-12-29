Успех выпускника АГАТУ

25-27 декабря в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили в Красноярске состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в 19-й раз.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 18 регионов России. По итогам турнира команда якутских борцов завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды.

В весовой категории до 92 кг победу одержал выпускник АГАТУ Ньургун СЕРГИН. Также в разных категориях призовые места заняли якутские спортсмены Виктор РАССАДИН, Дархан ИГНАТЬЕВ, Петр КОНСТАНТИНОВ и др.

Коллектив Арктического государственного агротехнологического университета поздравляет Ньургуна с победой и желает дальнейших успехов!