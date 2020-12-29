29.12.2020
12:30
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Спорт
Успех выпускника АГАТУ
25-27 декабря в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили в Красноярске состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в 19-й раз.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 18 регионов России. По итогам турнира команда якутских борцов завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды.
В весовой категории до 92 кг победу одержал выпускник АГАТУ Ньургун СЕРГИН. Также в разных категориях призовые места заняли якутские спортсмены Виктор РАССАДИН, Дархан ИГНАТЬЕВ, Петр КОНСТАНТИНОВ и др.
Коллектив Арктического государственного агротехнологического университета поздравляет Ньургуна с победой и желает дальнейших успехов!
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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