Успех волонтёров АГАТУ

На этой неделе министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) подписало соглашение с представителями НКО — победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию своих проектов.

В числе победителей волонтерский центр АГАТУ — «Академия волонтера». Студенты получат грант в сумме 800 тысяч рублей на реализацию одноименного проекта «Академия волонтера».

В рамках проекта волонтеры АГАТУ проведут комплекс мероприятий, направленных на обучение владельцев и будущих владельцев домашних животных, которые получат теоретические знания и практические навыки по правильному обращению с животными, в частности с собаками. Обучение будет проходить на базе Факультета ветеринарной медицины Арктического государственного агротехнологического университета. Основным мероприятием проекта станет республиканский образовательный форум волонтеров «Тепло Севера», который планируется к проведению в декабре 2021 года. На форуме волонтеры обучатся основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии. В течение периода реализации проекта будут созданы социальные видеоролики для формирования культуры бережного и ответственного отношения к животным.

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» проводится с целью создания условий для развития добровольческих (волонтерских) инициатив в субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».