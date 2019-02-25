Успех учащихся Детского центра Якутска на World Skills

Учащиеся творческих объединений МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» успешно выступили на VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), завоевав право получение путёвки на национальный чемпионат, где по итогам будет сформирована Российская сборная команда для участия на международном чемпионате, который пройдет в мае, в городе Казань (республика Татарстан).

В КЦ «Сергеляхские огни» завершился VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия). Участников поздравил председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

Владимир Викторович отметил высокой уровень организации чемпионата, качественную подготовку всех конкурсантов. Добавил, что отношение к рабочим профессиям меняется в лучшую сторону и WS станет стартовой площадкой в безошибочном выборе будущей профессии.

Преподаватель профильных дисциплин ГАПОУ «Якутский технологический техникум сервиса», сертифицированный эксперт WS по компетенции «Администрирование отеля» Анатолий Горопаев подчеркнул, что WS прежде всего это одно целое.

«Все мы не просто коллеги, мы объединение людей, которые живут чемпионатом. У нас одни идеи, задачи, планы. WS — это такой драйв и адреналин, поэтому мы всегда к нему готовимся как к празднику. WS очень сильно поднял престиж рабочих профессий и профессий, относящиеся к сервису», — добавил Анатолий Горопаев.

Воспитанник Детского (подросткового) Центра Денис Долгов поделился своими секретами успеха.

«Соперники были сильными, но я готовился. Мое «тайное оружие» — это уверенность, харизматичность, знание иностранных языков», — подчеркнут Денис.

Победительница «WorldSkills-2016» Алена Анохова в 2016 году на чемпионате была единственной девушкой в компетенции «Сантехника». Тогда она обошла всех конкурентов в республиканском этапе, выиграла отборочные соревнования в Москве, приняла участие в финальном чемпионате в городе Краснодар. Соревновалась с представителями многих

городов России, а также других стран. Алена, на данный момент, является студенткой 3 курса Якутского коммунально-строительного техникума.

«Это мощный старт в профессию и огромный опыт! Лично для меня, WS открыл огромные возможности в специальность. Благодаря чемпионату, я поняла, что правильно выбрала свою будущую профессию», — сказала Алена Анохова.

Поздравляем всех участников, призеров и победителей. Пусть «WorldSkills» навсегда оставит свой след в памяти всех, кто принял участие. Хотим, чтобы в следующем году география расширилась и участников стало еще больше.

Удачи и успехов!

ПОБЕДИТЕЛИ VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия)

Учащиеся МБОУ ДО «Детский(подростковый)Центр ГО «город Якутск»

Администрирование отеля

1 место: Габышев Айыысиэн (Рук: Полятинская Мария Иннокентьевна – старший педагог дополнительного образования);

2 место: Долгов Денис (Рук: Хазагарова Мария Борисовна – старший методист, Полятинская Мария Иннокентьевна – старший педагог дополнительного образования);

Сухое строительство и штукатурные работы

2 место: Спанчок Дмитрий (Рук: Сергеева Таисия Гаврильевна – старший педагог дополнительного образования);

Малярные и декоративные работы

2 место: Готовцева Вероника (Рук: Карпенко Елена Владимировна – педагог организатор);

3 место: Николаева Наталья (Рук: Попова Марианна Романовна – старший педагог дополнительного образования);

Облицовка плиткой

1 место: Семерня Евгений (Рук: Петрова Татьяна Леонидовна – старший педагог дополнительного образования);

2 место: Щербинин Павел (Рук: Попова Ольга Афанасьевна – старший педагог дополнительного образования);

3 место: Григорян Нарек (Рук: Палоян Соня Гамлетовна – старший педагог дополнительного образования);

3 место: Егиазарян Артур (Рук: Палоян Соня Гамлетовна – старший педагог дополнительного образования, Лиханова Виктория Игоревна – педагог- организатор);

«WorldSkills» — это прежде всего праздник рабочих профессий, праздник тех ребят, которые уже сейчас, на практике показывают, что они состоявшиеся профессионалы. Количество компетенций и участников (а их около 1000 человек) доказывают тот факт, что WS это не разовое событие в жизни Якутии, скорее, это уже системная подготовка кадров. Важность движения WS в профориентационной деятельности переоценить сложно. Данный конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. В этом конкурсе нет проигравших! Тот факт, что многие не побоялись сделать шаг для участия в WS – уже победа для многих! А все настоящие успехи — впереди.