Успех «Тыгын Дархана» на кинофестивале «Вече»

Фильм «Тыгын Дархан» завоевал три главных приза кинофестиваля «Вече» в Великом Новгороде, в т.ч. приз президента кинофестиваля Светланы ДРУЖИНИНОЙ.

Торжественная церемония закрытия XIV фестиваля исторических фильмов «Вече» состоялась 7 декабря. Приз президента фестиваля Светланы Дружининой получила картина режиссера Никиты АРЖАКОВА «Тыгын Дархан», снятая при поддержке правительства Республики Саха (Якутия). Также картина получила еще две награды. В номинации «Лучший актёр» победителем признали исполнителя главной роли Ньургуна БЭЧИГЭНА, в номинации лучшая операторская работа награду получил оператор Юрий БЕРЕЖНЕВ.

В этом году из-за пандемии фестиваль проходит онлайн и офлайн. На закрытии фестиваля сообщили, что фильмы в общей сложности посмотрели около пяти тысяч зрителей. Фильмы транслировались в 16 кинозалах Новгородской области.