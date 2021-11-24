Успех судпристава Якутии в соревнованиях по комплексному единоборству ФССП России

Судебные приставы Якутии в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа вошли в тройку лучших спортсменов Кубка ФССП России по комплексному единоборству, посвященного памяти Михаила Малинникова, который в 2013 году ценой своей жизни предотвратил гибель людей при обезвреживании вооруженного гранатами террориста в здании суда.

Соревнования проходили в г. Курган в спортивном комплексе имени В. Ф. Горбенко. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в закрытом формате без зрителей и приглашенных гостей, а также при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.

Турнир объединил 65 спортсменов — представителей сборных команд ФССП России из 8 федеральных округов, а также команды региональных отделений Федераций комплексного единоборства. В числе участников были призеры и чемпионы России по различным видам единоборств, 30 мастеров спорта, 25 кандидатов в мастера спорта и 12 спортсменов, имеющих 1 разряд.

Оценивать соревнования приехали судьи международной категории по комплексному единоборству из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Омска, Республики Хакасия, Чеченской республики, Кургана и других городов России.

По итогам состязаний в личном первенстве в весовой категории до 70 кг почетное третье место занял Афанасий Прокопьев — младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения УФССП России по Республике Саха (Якутия).

На церемонии закрытия главный судебный пристав Курганской области Ирина Уварова поблагодарила всех, кто принял участие в соревнованиях: «Спасибо за ваше спортивное мастерство, за то, что уже седьмой год вы приезжаете почтить память нашего земляка и коллеги, который выполнил свой служебный долг и отдал свою жизнь ради спасения людей».