Успех студентов АГАТУ на Всероссийских соревнованиях по мас-рестлингу

Студенты АГАТУ стали победителями Всероссийских соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

В Москве прошли всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

Принять участие в состязаниях прибыли спортсмены из 15 регионов страны, ведь якутский национальный вид спорта давно уже получил признание не только в России, но и по всему земному шару.

Выдающийся олимпийский чемпион Роман Михайлович в последние годы своей жизни жил в Москве и работал в представительстве. И именно он внес предложение об универсальности национального вида спорта – мас-рестлинга, который сейчас активно продвигается.

Соревнования прошли в пяти весовых категориях среди женщин и в семи – среди мужчин. И 13-ти первых мест восемь завоевали представители родины мас-рестлинга – Якутии.

В слете приняли активное участие студенты Арктического государственного агротехнологического университета.

1 место занял студент 4 курса ФЛКиЗ тлз -1 — Евгений Попов и 3 место заняла студентка АТФ ЗМ-18 Сардана Горохова.

От всей души поздравляем наших студентов с блестящей победой и желаем им новых побед!