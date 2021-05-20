Успех студентки АГИКИ

Студентка АГИКИ стала лауреатом первой степени на фестивале Студвесна-2021 по fashion-направлению.

Студентка 4 курса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Светлана ДАНИЛОВА стала лауреатом первой степени на фестивале «Российская студенческая весна», проведённого в рамках нацпроекта «Образование» в Нижнем Новгороде. Она принимала участие в направлении «Мода» и одержала победу в номинации «Концептуальная мода».

Российская студенческая весна проводится в стране с 1992 года. За свою почти 30-летнюю историю фестиваль объединил под собой более 1200 образовательных учреждений России и 1,5 млн студентов. С 2019 года Студвесна вошла в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится в рамках проекта «Социальные лифты для каждого» приоритетного нацпроекта «Образование».

В этом году мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде, где собрались порядка 3,5 тысяч студентов из 75 регионов страны. Участники были разделены на 10 направлений, одно из которых было посвящено современной моде. Если в предыдущем сезоне Студвесны начинающие дизайнеры модной одежды должны были представить коллекции в трёх номинациях, то в этот раз количество треков увеличено до семи: «Готовое к носке», «Мода мегаполисов», «Спортивная мода», «Мода с этно-элементами», «Вечерняя мода», «Перфоманс» и «Концептуальная мода». В последней номинации лауреатом первой степени была признана студентка 4 курса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Светлана Данилова, представившая жюри коллекцию «Под белым снегом Арктики». Руководителем проекта Светланы является член Союза дизайнеров России, ст. преподаватель кафедры АГИКИ Варвара ФИЛИППОВА.

“Ощущение незабываемое. Подготовка шла очень утомительно, но благодаря институту я смогла принять участие и побороться за 1 место. Коллекция понравилась жюри, и они оценили ее по достоинству. На будущее загадывать пока не буду, так как в ближайшее время буду заниматься своей дипломной работой”, — говорит Светлана.

Отметим, что впервые образы на тему защиты экологии были представлены во время «Arctic Fashion Show» в прошлом году. При выборе победителя судьи трека учитывали не только художественную и образную выразительность, соответствие трендам современной моды, но и возможность массового производства представленных изделий.