01.03.2020
23:29
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Культура & Образование

Успех «Старушки Бэйбэрикэн» из АГИКИ на I международной выставке «Ювелирная Сибирь»

Студенты и преподаватели Арктического института культуры и искусств с успехом выступили на I международной выставке «Ювелирная Сибирь» в Новосибирске.  Члены жюри международного конкурса ювелирного мастерства и декоративно-прикладного искусства высоко оценили работы студентов АГИКИ,   обучающихся по профилю «Художественный металл». Работа Варвары СОЛОВЬЕВОЙ «Старушка Бэйбэрикээн» отмечена дипломом и большой золотой медалью в номинации «Оригинальная ювелирная пластика». Любимая и самая известная героиня якутской сказки покорила особым обаянием и оригинальностью исполнения.

Работы студентов Александры ФЕДОРОВОЙ, Ариана ЕГОРОВА, Августины ТИТОВОЙ получили грамоты международного конкурса.  Студенты направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» под руководством доцента Никиты Андреевича ВАСИЛЬЕВА постоянно участвуют в республиканских, всероссийских конкурсах, занимают лидирующие места. Например, на республиканских выставках в рамках конкурсов ювелирного искусства «Бриллиантовая неделя», «Северное сияние» последних лет в номинациях «Лучшее ювелирное украшение», «Дебют года», «Оригинальное художественное решение» студенты АГИКИ постоянно становятся лауреатами и дипломантами. Ювелиры Арктического государственного института культуры и искусств  получили приглашение участвовать в выставке-конкурсе «Наследники Данилы мастера», который пройдёт на  Урале с 21 марта по 18 июня 2020 в Екатеринбурге.

Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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