Успех школьницы из Якутии на Всероссийской научной конференции им. Лобачевского

Ученица 10 класса Республиканского лицея Уруйаана Сокольникова заняла третье место на Всероссийской научной конференции учащихся им. Лобачевского с международным участием. Она представила проект, разработанный в кружке Дома научной коллаборации им. Н.Г. Соломонова Северо-Восточного федерального университета в рамках федеральной программы «Сириус.Лето» — сообщает пресс-служба СВФУ.

Уруйаана Сокольникова занимается в кружке «Полимеры и композиты» с начала этого учебного года. Она, как и другие кружковцы, работает над исследованиями биосовместимых и биоразлагаемых полимерных материалов в учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» под руководством научных сотрудников. В рамках проекта Уруйаана Сокольникова определяет физико-механические характеристики полимерных пленок из полилактида в зависимости от их толщины.

«Суть проекта в том, чтобы облегчить ожоговые раны с помощью заменителей кожи, которые состоят из синтетического матрикса и клеточного компонента. В качестве матрикса мы взяли пленки из полилактида, собственно, поэтому мы изучаем их физико-механические свойства. Мы будем расширять наше исследование – впереди много работы. Нужно провести новые исследования по свойствам полилактида и клеточного компонента, а также сделать сам дермальный эквивалент», – поделилась Уруйаана Сокольникова.

Она добавила, что занятия в кружке привлекают ее тем, что здесь она узнает что-то новое, связанное с естественными науками. Например, ребята узнали о существовании такого материала, как полилактид, его свойствах и особенностях, методах научных исследований и другое. «Мне интересно заниматься наукой. В будущем я хочу связать свою жизнь с научными исследованиями подобными этому. Планирую дальше участвовать в различных конференциях, накапливать опыт, заводить знакомства и сдать экзамены на «отлично». Через 10 лет я вижу себя самодостаточным, с большим количеством знаний, обеспеченным, успешным и счастливым человеком, который занимается тем, что он любит», – заключила ученица.

Как рассказала ведущий инженер лаборатории Нина Тимофеева, в кружке состоят ребята 10-11 классов. Занятия у детей ориентированы на практическую, проектную деятельность. Она отметила вовлеченность школьников в свои проекты, интерес к химии и биологии – в дальнейшем многие хотят поступать в медицинские и химические институты. Кроме УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов», кружковцы знакомятся с работой и других лабораторий СВФУ.

«В рамках исследований по полимерам мы с ребятами посетили лабораторию клеточных технологий и регенеративной медицины мединститута – мы сотрудничаем по проектам с ПЛА. Научные сотрудники рассказали про исследования, оборудование, клеточные культуры, методы их окрашивания и подсчета клеток, а также показали адгезию и пролиферацию клеток в наших полимерных материалах», – рассказала руководитель кружка Нина Тимофеева.