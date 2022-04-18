Успех сборной Якутии в первенстве России по северному многоборью

В Камчатском крае завершилось первенство России по северному многоборью среди спортсменов в возрасте 14-15 лет. Соревнования проходили с 10 по 17 апреля в Петропавловске-Камчатском.

На соревнованиях выступил 71 спортсмен из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Хабаровского, Красноярского и Камчатского краёв.

Юноши и девушки состязались в пяти видах дисциплин: бег с палкой по пересечённой местности, метание топора на дальность, тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.

В командном итоге, победы добилась сильная сборная Ханты-Мансийского автономного округа, второе место заняла команда хозяев соревнований – сборная Камчатского края, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Красноярского края.

В личном зачете спортсмены из Якутии добились хороших результатов. Так, в прыжках через нарты, среди юниорок первое место заняла Кэрэчээнэ Попова. Бронзовой награды в этой дисциплине удостоилась еще одна представительница из Якутии Люба Михайлова.

Лучший результат из наших показал Туприн Вадим среди юношей. Он сумел в трех дисциплинах занять третье место – в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей и метании топора. И в итоге, по сумме многоборья, удостоился взойти на третью ступень пьедестала почета.