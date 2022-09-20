Успех Русского театра на гастролях по южной Якутии

Более 4,5 тысяч человек посетили спектакли Русского театра

Более 4,5 тысяч зрителей посетили спектакли Русского театра им. А.С. Пушкина, которые проходили по южной Якутии и затронули города Нерюнгри, Алдан и поселок Нижний Куранах. Сегодня, 20 сентября, труппа вернулась в Якутск.

Всего за период двухнедельных гастролей, театр сыграл 19 аншлаговых спектаклей, которые в общей сложности посетило более 4,5 тысяч человек. Более того, театр по многочисленным просьбам зрителей даже сыграл дополнительные дневные спектакли, тк желающих опасть на постановки было очень много. С завершением успешных гастролей труппу Русского театра имени Александра Пушкина поздравил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

— Министерство культуры и духовного развития Якутии поддержало инициативу Русского театра в год столетия ЯАССР сосредоточиться на гастролях внутри республики. В первую очередь я рад за зрителей, которые смогли встретиться со старейшим театром Дальнего Востока после столь долгого перерыва. Я получал очень теплые отзывы и знаю, что каждый спектакль проходил с переаншлагом, когда сотрудники в залах доставляли стулья для зрителей. Более 4,5 тысяч человек Нерюнгри, Алдана и Нижнего Куранаха посетили спектакли театра, в том числе и детские. Эти гастроли стали чудесным подарком к столетию Якутской АССР, и уверен, после столь положительного опыта, состоятся вновь. Подчеркну, что сегодня мы ведем целенаправленную политику по строительству и ремонту сценических площадок в районах республики, чтобы подобные гастроли крупных театров могли проходить чаще. Большая роль в этом отведена национальному проекту «Культура», благодаря которому у нас есть возможность строить и ремонтировать наши муниципальные культурные центры, — отметил министр.

Гастроли Государственного Академического Русского драматического театра имени А.С. Пушкина по городам Нерюнгри, Алдан и п. Нижний Куранах Алданского района проходили с 7 по 18 сентября. Для зрителей театр сыграл одни из самых популярных спектаклей репертуара: «Капитанская дочка», «Тетки», «Золотой ключик, или приключения Буратино». Специально под площадки алданского ТЮЗа, нерюнгринского Театра кукол, ДК Металлург Нижнего Куранаха Русский театр адаптировал декорации, сделав так, чтобы чуть уменьшенная копия никак не отличалась от оригинала, на котором труппа работает на домашней сцене в Якутске.

По итогам гастролей в Нерюнгри два театра – Русский и Театр кукол договорились о совместных проектах и гастролях на 2023 год. Как рассказал директор и художественный руководитель Русского театра им. А.С. Пушкина Александр Лобанов, в 2023 году нерюнгринская труппа приедет в Якутск на недельные гастроли. Также коллеги из Нерюнгри приглашены в Русский театр Якутска для постановки двух детских спектаклей «Малыш и Карлсон» и «Королевство кривых зеркал».

По итогам гастролей в Алданском районе Русский театр также планирует заключить соглашение с муниципалитетом об организации гастролей на постоянной основе.