Успех Немюгюнского хлебозавода в «Продовольствие -2019»!

Одно из самых популярных у населения печенье с повидлом Немюгюнского хлебозавода «Лакомка» удостоилось Третьего места на выставке-ярмарке «Продовольствие-2019», состоявшейся 28 — 29 сентября на Комсомольской площади.

Немюгюнский хлебозавод выпускает более 50 видов мучных продукций, стабильно пользуются большим спросом хлебобулочные изделия. Отрадно, что хлебозавод отвечает требованиям своих потребителей, к примеру, для приверженцев правильного питания НХЗ стал выпускать бездрожжевой хлеб, также уже пользуются спросом хлебобулочные продукции, обогащенные витаминами.

— Я постоянно покупаю не только Немюгюнский хлеб, но также мне нравятся их печенья, орешки и бездрожжевая якутская лепешка. Сегодня специально пришла на дегустацию, здесь все очень вкусно, и обслуживание молодых работников на высоком уровне, — поделилась мнением Варвара Петрова из Якутска.

В течение двух дней работы ярмарки уютные павильоны, сделанные в виде домиков, привлекли много гостей. В прохладную погоду люди с удовольствием пили горячий чай, кофе со свежеиспеченными мучными продукциями любимого Немюгюнского хлебозавода.