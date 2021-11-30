Успех мастеров из Якутии на евразийском конкурсе национальной моды «Этно-Эрато»

В Московском доме национальностей состоялся юбилейный XX Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Республику Саха (Якутию) представили 26 мастеров-модельеров.

В этом году на «Этно-Эрато» приняли участие свыше 100 мастеров из 20 регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Белоруссии, Грузии.

Республику Якутию на Евразийском конкурсе высокой моды представили более 60 участников из 8 улусов республики, города Якутска, фирма «Сахабулт», театр моды «Кампус» СВФУ им М.К. Аммосова.

Талантливые якутские мастера показали 22 коллекции в пяти номинациях, уверенно заняв 8 призовых мест: три первых места в номинациях «Этнические мотивы в современном костюме», «Ретро этнического костюма», «Лучший костюм народов Севера, Сибири, Дальнего Востока», одно второе место в номинации «Этнические мотивы в современном костюме» и четыре места в номинациях «Ретро этнического костюма», «Лучший костюм народов Севера, Сибири, Дальнего Востока». И такой блестящий результат из заявленных 8 номинаций!

А теперь давайте по порядку:

В номинации «Лучший этнический сценический костюм», приняли участие 35 мастериц, из них 3 мастерицы из Якутии, к сожалению, мы ничего не заняли.

В номинации «Этнические мотивы в современном костюме», выступили 32 участника, 8 якутян, места распределились следующим образом:

I место — Сусанна Семенова с коллекцией «Нарядные воротники»

II место — Надежда Аммосова (Сунтарский улус) с коллекцией «Звуки»

В номинации «Ретро этнического костюма», в котором участвовали 3 конкурсанта из Якутии, с опережением 12 участников I место получили мастера из творческого объединения «Возрождение» с коллекцией «Зов предков» и III место — мастер Николай Никитин с коллекцией «Этно-мода».

В номинации «Лучший костюм финно-угорских народов», где соревновались 10 участников, III место заняла Надежда Пахомова с коллекцией «Эрэкэ-Дьэрэкэ» — трансформацией якутской одежды под финно-угорский костюм.

В номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири, Дальнего Востока» свои работы представили 20 участников, 9 мастеров из Якутии, I место получили Яна и Ия Чемпосовы (Олекминский район), эвенкийские костюмы из коллекции «Весенний хоровод» заняли 2 место и III место досталось Нюргустане Ивановой (Сунтарский улус) и Анне Семёновой (Вилюйский улус), которые продемонстрировали традиционное элегантное женское пальто с театрализацией «Бууктах сон».

