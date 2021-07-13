Успех малого и среднего бизнеса – успех АЭБ

Банк наградил победителей конкурса видеопоздравлений.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов наградил победителей и участников конкурса видеопоздравлений с национальным праздником Ысыах, который АЭБ провел среди организаций и предпринимателей Якутии. Встреча прошла в формате бизнес-ланча (с соблюдением необходимых требований, установленных в связи с распространением COVID-19).

Председатель правления АЭБ поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес и активное участие в онлайн-Ысыахе, который банк впервые проводит на официальной странице в Instagram.

«Видеопоздравления на конкурс направили 20 организаций и предпринимателей из столицы и районов республики. Более 10 тысяч якутян отдали свои голоса за понравившиеся ролики. Победителей определяли в двух категориях: «Предприятия с численностью сотрудников до 50 человек» и «Предприятия с численностью сотрудников более 50 человек». Мы, безусловно, считаем подобный формат интересным как для участников, так и для аудитории, поэтому решили сделать конкурс ежегодным. Уверен, что он станет хорошим дополнением к традиционным торжествам в рамках Ысыаха», — сообщил Николай Долгунов.

По итогам голосования в категории «Предприятия с численностью сотрудников до 50 человек» лучшим стала сеть магазинов «Корона» (Сунтарский улус) – 1924 голоса. Коллективу вручен сертификат на 30 000 рублей у партнера программы лояльности «СВОИ» от АЭБ магазина «Наталья».

Сертификат на 15 000 рублей у партнера программы лояльности «СВОИ» магазина «Татыйыына» председатель правления АЭБ вручил директору Сунтарской централизованной библиотеки Изабелле Жирковой.

Третий приз – сертификат на 5000 рублей от партнера программы лояльности «СВОИ» магазина «Хозмаркет» — передан Центру народного творчества им. Сергея Зверева (Сунтарский улус).

Среди предприятий с численностью сотрудников более 50 человек 1557 голосов набрало ООО «Кооператор» (Нюрбинский улус), коллектив награжден сертификатом на 30 000 рублей у партнера программы лояльности «СВОИ» магазина «Хозмаркет».

«Видеопоздравление снимали в сжатые сроки, буквально за один день решили участвовать, подготовили костюмы, продумали сценарий. Очень рады, что удалось занять первое место. За это, конечно, в первую очередь благодарим земляков – жителей Нюрбинского улуса, активно голосовавших за наш ролик. Больше двух десятилетий работаем с Алмазэргиэнбанком и ни разу не разочаровались в выборе делового партнера. Сейчас многие финансовые услуги переходят в онлайн-формат, что, конечно, хорошо. Однако человеческое общение в связи с этим становится только ценнее. Именно благодаря неравнодушному и профессиональному отношению со стороны работников АЭБ многие предприятия выбирают региональный банк», — отметила директор ООО «Кооператор» Анна Тимофеева.

Сертификат на 15 000 рублей у партнера программы лояльности «СВОИ» компании «ОФСЕТ» Николай Долгунов вручил заместителю председателя правления потребительского общества «Марыкчанское» (Чурапчинский улус) Алене Федоровой.

Руководитель службы персонала ФАПК «Якутия» Светлана Максимова получила сертификат на 5000 рублей у партнера программы лояльности «СВОИ» ресторана «Каре».

В ходе разговора представители организаций и предприниматели выступили по интересующим их темам, задали ряд вопросов председателю правления Алмазэргиэнбанка.

Николай Долгунов, в свою очередь, рассказал о текущих проектах, реализуемых АЭБ. Подводя итог встречи, он акцентировал внимание на интересе банка в развитии и поддержке субъектов МСП.