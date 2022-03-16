Успех команды «ЖКХ РС (Я)» в отраслевом квизе

В Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялась интеллектуальная командная викторина.

В квизе «ЖКХ» из пяти туров состязались две команды ГУП «ЖКХ РС (Я)», АО «Теплоэнергия», АО «Теплоэнергосервис» и ГАУ РС (Я) «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности». Участников приветствовал министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов, в качестве жюри выступили эксперты отраслевого министерства.

По итогам викторины команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» «Номер 1» одержала победу, обогнав своих коллег – команду «Кочегары и красавица», на третьем месте — коллектив АО «Теплоэнергосервис». В команде победителей: капитан Татьяна Попова, Кунней Васильева, Дина Васильева, Евгений Андреев и Айсен Васильев. Вице-чемпионы квиза: Екатерина Перфильева, Сергей Синцов, Василий Ласточкин, Николай Михалев и капитан команды Павел Емельянов.