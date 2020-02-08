Успех команды ВШМ в спартакиаде работников культуры

8 февраля прошли ежегодные профсоюзные соревнования по пулевой стрельбе среди работников культуры, где от имени Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова приняли участие ВДОВЕНКО Светлана Владимировна, доцент кафедры специального фортепиано, отличник культуры РС (Я), лауреат международного конкурса и ХАЛГАЕВ Дмитрий Васильевич, учитель физической культуры Высшей школы музыки РС(Я). Участвовало 17 команд из числа, которых ВШМ РС(Я) заняло 3 почетное место!

Поздравляем наших педагогов с успешным участием! Желаем дальнейших побед в творчестве, жизни и спорте! И пожелаем удачи команде Высшей школы музыки РС(Я) в дальнейшие соревнования XX Спартакиады профсоюза работников культуры и средств массовой информации города Якутска посвященной 75-летию Великой Победы!