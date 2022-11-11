Успех Алексея Черткова

Алексей ЧЕРТКОВ, бывший генеральный директор «Сахамедиа», председатель Союза славянских общин Якутии объявлен лауреатом Всероссийской литературной премии имени графа А.К. Толстого. Об этом сообщается на корпоративной странице ВК Московского университета им. С.Ю. Витте (МУИВ).

— Алексей Сергеевич Чертков, заведующий кафедрой рекламы и человеческих ресурсов МУИВ, объявлен лауреатом Всероссийской литературной премии имени графа А.К. Толстого!

Всероссийская премия имени Алексея Константиновича Толстого присуждается ежегодно Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России за историко-патриотические произведения.

Алексей Сергеевич – кандидат исторических наук, член Союза писателей России – автор монографии «А.С. Грибоедов. Начало. Персидская миссия 1819-1823 гг.». Жюри всероссийского конкурса единогласно проголосовало за книгу Алексея Сергеевича и присудило звание лауреата в номинации «Документальная проза».

Это второй успех нашего преподавателя. Ранее его книга о великом русском дипломате и драматурге А.С. Грибоедове вошла в число трех лучших монографий в номинации «Наука и просвещение» премии «За верность слову и Отечеству 2021» имени Антона Дельвига.

Поздравляем Алексея Сергеевича с премией и гордимся нашим преподавателем!