Успех Алданской лыжницы в Арктических играх!

Алданская лыжница Дарья Блинова стала победительницей в индивидуальной гонке I Всероссийских Арктических играх!

В составе сборной Республики Саха(Якутия) спортсменка Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту Дарья Блинова выступает в программе «Лыжные гонки» на I Всероссийских Арктических играх в г. Салехард.

В спортивных состязаниях участвуют 183 спортсмена, из девяти регионов Арктической зоны России — Республики Саха (Якутия), Коми, Карелии, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Следует отметить, что Якутские лыжники отобрались на эти ответственные состязания, став призёрами Сибирского федерального округа.

I Всероссийские Арктические игры являются национальными отборочными к участию в международных спортивных соревнованиях «Арктические зимние игры – 2023», которые пройдут в Канаде с 29 января по 4 февраля.

Игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители Гренландии, России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Норвегии.