Уснул за рулем и врезался в столб…

2 ДТП за 2 дня: один уснул за рулём, другой уронил телефон, управляя авто в нетрезвом состоянии

31 мая около 06 часов утра на 20 км, Намского тракта г. Якутска, водитель 2002 г.р., управляя транспортным средством марки «Toyota Wish», следуя со стороны п. Жатай в сторону с.Сырдах, совершил съезд с дороги в левую сторону по ходу движения транспортного средства, с дальнейшим наездом на препятствие (столб уличного освещения). Из объяснения водителя следует, что когда он ехал по Намскому тракту 17 км. со стороны города Якутска домой, уснул и врезался в фонарный столб. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отделался лишь испугом и ссадинами.



Днём ранее 30 мая около 5 часов утра водитель 1983 г.р., управляя транспортным средством “ВАЗ-21213” в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на ограждение (забор). В результате ДТП водитель был госпитализирован с рваной раной грудной стенки.

Как выяснилось из объяснения водителя он отвлёкся на телефон который выпал и в следствии чего совершил съезд с дороги. И в конце объяснения признался что употреблял спиртное накануне, что подтвердило проведённое освидетельствование при помощи технического средства «Юпитер» — результат анализа составил 0,401 мг/л. На водителя составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС. По факту ДТП проводиться проверка.