Услышать зов истории

Сегодня исполняется 70 лет заслуженному работнику культуры РС(Я), лауреату Большой Литературной премии России, народному писателю республики, известному драматургу и прозаику Василию Егоровичу ВАСИЛЬЕВУ – Харысхалу. Пандемия диктует свои порядки, но не поздравить в этот день своего друга, коллегу писатели не могут.

Путь в литературу молодого автора начался в 70-ые годы прошлого века. Он закончил Якутское отделение университета и сразу начал работу корреспондентом в редакции газеты «Кыым». В те годы порог редакции главной национальной газеты республики не переступали те, кто не отработал положенные сроки в районных газетах. Васильева же взяли, он в годы студенчества сотрудничал с газетой «Молодежь Якутии». Хотя он тогда писал на русском языке, это был неплохой опыт. Восемь лет работы рядовым корреспондентом, командировки по всей республике, общение с корифеями якутской журналистики дали ему много. Он всегда добрым словом вспоминает суровых стариков «Кыыма», учивших его не только азам практической журналистики, но и тонкостям человеческих отношений. В редакции порядки были армейскими — молодым перечить вообще не полагалось, надо было только подчиняться. Право голоса молодой мог приобрести только своими материалами, своим журналистским талантом…

Первые рассказы Харысхала появились в печати в 1976 году. Их заметил народный поэт Якутии Семен Данилов. Он пригласил его к себе в союз и беседовал с ним о литературе, осторожно прощупывая его намерения. Харысхал до сих пор восхищается тем, что Семен Данилов находил время для молодых. Уже в то время Харысхала интересовал другой жанр – драматургия. И в 1980 году на сцене Сахатеатра ставится его первая драма «А в Амге была весна», на тему Великой Отечественной войны. Он знал, о чем писал – его отец был фронтовиком.

В 1982 году он перешел на работу в Бюро пропаганды художественной литературы, затем работал в Литфонде. Словом, эти годы молодой писатель провел в самой гуще писательской жизни Якутии – много бывал в поездках, организовывал встречи с читателями, общался с аксакалами якутской литературы, помогал старейшинам в решении мелких бытовых вопросах. И всегда слушал, внимал и впитывал в себя их разговоры, суждения, воспоминания… Эти годы были для него настоящими писательскими университетами – он глубже стал понимать историю якутской литературы, ее драматичные моменты, стал задумываться над судьбами первых якутских интеллигентов, личностей, которые думали о будущем своего народа. Отдаленный гул истории уже был явственно слышен ему…

В Харысхале всегда бурлил общественный темперамент, и он в 90-ые годы понял, что обновляющееся время несет небывалые преобразования, и писателю стоять в стороне нельзя. В 1991 году Харысхал избирается народным депутатом Верховного Совета Республики Саха (Якутия) Х11 созыва. Именно этому составу было уготовано принять важнейшие законодательные акты – Декларацию о суверенитете, Конституцию РС(Я), Закон о языке, Закон о государственной символике, флаге и гербе РС(Я). Он сегодня гордится этим, и гордится по праву.

Последние тридцать лет Харысхал отдал изучению истории якутской интеллигенции конца Х1Х, начала ХХ века. Зов истории, который вначале слышался ему отдаленным гулом, превратился в настойчивое требование. И он понял, что ему выпадает миссия стать летописцем того времени. Как говаривал в свое время Өксөкүлээх, в Якутии до революции слепых было больше, чем грамотных. И каждый образованный якут в начале ХХ века думал о будущем своего народа, о тяжкой доле своих соплеменников, делал попытки сформулировать и ставить вопросы, касающиеся вопросов образования, медицинской помощи, представительства во власти. И эти думающие люди в годы репрессий почти все были истреблены или сосланы. Некоторые раньше уехали в эмиграцию, некоторые канули без вести в хаосе репрессий. Харысхал в поисках достоверных фактов об их судьбах объездил много стран – он работал в архивах Китая, Японии, Америки, Финляндии, в архивах гулаговских лагерей. И неясный гул истории начинал приобретать реальные очертания – стали вырисовываться события, факты, лица…

Так он начал писать свои драмы на исторические темы. Судьбы Г.В.Никифорова-Манньыаттаах уола, В.В.Күлүмнүүрэ, семьи Ксенофонтовых ожили на сцене Сахатеатра. Всего на исторические темы на этой сцене поставлено 8 спектаклей Харысхала. И они составили славу и гордость не только автору, но и всему театру. Драматичная судьба секретаря обкома партии Ильи Винокурова, народного учителя Михаила Алексеева, сестры милосердия Кэт Марсден из Англии — зрители шли на эти спектакли, чтобы почувствовать тот зов истории, который так чутко слышал автор. Этими спектаклями он заслужил уважение своего народа, зритель был ему благодарен не только за возвращение имен исторических личностей, но и за укрепление самосознания и достоинства народа, которые пронизывали его спектакли…

Писатель продолжает активно работать в прозе, им издана книга повестей и рассказов. И зов истории также не оставляет его – он не так давно побывал в Австралии, пройдя по пути эмигранта Рязанского, своего земляка, незаурядного человека, привез его архив.

Не каждому дается возможность услышать зов истории и так последовательно пройти по путям прошлых времен. Харысхалу это удается!

Правление Союза писателей Якутии еще раз сердечно поздравляет своего коллегу, патриота, талантливого драматурга и прозаика с юбилеем! Творческих удач!