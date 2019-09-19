19.09.2019
12:02
80
Экономика
Услуги Водоканала
АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО.
Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется собственным транспортом с цистерной объемом 12 куб. м.
Цена услуги для физических лиц:
250 рублей за 1 куб. м. при объеме до 6 куб. м.
1800 рублей за объем больше 6 куб. м.
Для юридических лиц цена договорная от 1800 рублей за выезд.
Оплата наличным и безналичным расчетом, предоставляются чеки.
Заказы принимаются по телефону диспетчерской +7 984 106 08 00 (заявку также можно оставить через месенджер WhatsApp) с 10:00 до 22:00 без выходных.
По вопросам заключения договоров с юридическими лицами обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19, здание №2, каб. №31, телефон +7 964 418 87 77.
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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