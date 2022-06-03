03.06.2022
12:45
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Без рубрики

Услуги «Теплоэнергосервис» можно оплатить без комиссии

АО «Теплоэнергосервис» напоминает потребителям, что услуги можно оплатить без комиссии следующим образом:

  • В кассах Теплоэнергосервиса (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);
  • В кассах Якутскэнергосбыта (ПАО «ДЭК») (наличными или пластиковой картой);
  • Через АО «Почта России»;
  • Через ПАО Сбербанк (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона
  • Через мобильное приложение — «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город».
  • Через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru.

Также потребители могут обратиться по всем интересующим вопросам на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru, через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru или по телефонам:

Алданский филиал: 8(41145)30014,

Вилюйский филиал: 8(41136)72003, 71984,

Ленский участок: 8(41137)39213, 39212

Оймяконский филиал: 8(41154)22195, 22201

Усть-Майский филиал: 8(41141)43254,

Усть-Янский филиал: 8 (41166)28551,

Охотский филиал: 8(42141)91247.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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