Услуги «Теплоэнергосервис» можно оплатить без комиссии
АО «Теплоэнергосервис» напоминает потребителям, что услуги можно оплатить без комиссии следующим образом:
- В кассах Теплоэнергосервиса (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);
- В кассах Якутскэнергосбыта (ПАО «ДЭК») (наличными или пластиковой картой);
- Через АО «Почта России»;
- Через ПАО Сбербанк (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона
- Через мобильное приложение — «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город».
- Через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru.
Также потребители могут обратиться по всем интересующим вопросам на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru, через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru или по телефонам:
Алданский филиал: 8(41145)30014,
Вилюйский филиал: 8(41136)72003, 71984,
Ленский участок: 8(41137)39213, 39212
Оймяконский филиал: 8(41154)22195, 22201
Усть-Майский филиал: 8(41141)43254,
Усть-Янский филиал: 8 (41166)28551,
Охотский филиал: 8(42141)91247.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
Добавить комментарий