Услуги «Теплоэнергосервис» можно оплатить без комиссии

АО «Теплоэнергосервис» напоминает потребителям, что услуги можно оплатить без комиссии следующим образом: В кассах Теплоэнергосервиса (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

В кассах Якутскэнергосбыта (ПАО «ДЭК») (наличными или пластиковой картой);

Через АО «Почта России»;

Через ПАО Сбербанк (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона

Через мобильное приложение — «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город».

Через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru. Также потребители могут обратиться по всем интересующим вопросам на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru, через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru или по телефонам: Алданский филиал: 8(41145)30014, Вилюйский филиал: 8(41136)72003, 71984, Ленский участок: 8(41137)39213, 39212 Оймяконский филиал: 8(41154)22195, 22201 Усть-Майский филиал: 8(41141)43254, Усть-Янский филиал: 8 (41166)28551, Охотский филиал: 8(42141)91247.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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