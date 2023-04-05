Услуги по перевозке грузов через реку Лена автотранспортом от 3 до 10 тонн

Вниманию всех грузовладельцев!

В целях удовлетворения потребностей предприятий и населения города Якутска в перевозках грузов и во избежание простоя вагонов на станции Нижний Бестях Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно со своим партнером ООО «Северная Логистическая Компания» в период ограничения грузоподъемности ледовой переправы для большегрузного автомобильного транспорта оказывает услуги по перегрузу грузов из вагонов, контейнеров, большегрузных машин и автодоставке грузов машинами от 3 до 10 тонн через реку Лена.

Работы по перегрузу производятся на территории станции Нижний Бестях, в закрытом складском помещении. Гарантируется качественное выполнение работ в кратчайшие сроки.

Обращаться: г. Якутск, пр. Ленина 4/2, кабинет 611.

Тел: 8962-730-38-48, 8-996315-07-00, 8924-868-78-98

E-mail: Slk14ykt@gmail.com