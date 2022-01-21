Условные сроки, обязательные работы и многотысячные штрафы

Ежедневно дознавателями МЧС России назначаются пожарно-технические экспертизы и исследования для установления точных причин пожаров, проводится работа по установлению лиц, причастных к их возникновению. Всего за прошедший год органами дознания Государственного пожарного надзора республики рассмотрено 1649 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.

– По результатам проверок было возбуждено 24 уголовных дела, по 1478 материалам отказано в возбуждении уголовного дела, 138 сообщений передано по подследственности.Наиболее частыми основаниями для возбуждения уголовных дел стали две статьи Уголовного кодекса РФ – статья 168 УК РФ (прим.ред. уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности) и части 1 и 2 статьи 261 УК РФ (прим.ред. уничтожение или повреждение лесных насаждений), – прокомментировала Надежда Петрова, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РС (Я) – начальник отдела административной практики и дознания.

По статье 168 УК РФ возбуждено 7 уголовных дел в Эвено-Бытантайском, Мирнинском районах и в г. Якутске. По частям 1 и 2 статьи 261 УК РФ возбуждено 17 уголовных дел вВерхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Среднеколымском, Ленском, Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Хангаласском районах и в г. Якутске.

В настоящее время из возбужденных уголовных дел в суд направлено 11. В основном, это дела, возбужденные по признакам статьи 261 УК РФ по факту лесного пожара. Так, за выжигание сухой травы, которое привело к лесному пожару, перешедшему с земель сельхозназначения в лесной фонд, гражданину М. назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Ущерб от лесного пожара составил свыше 299 млн руб. Гражданину И. приговором суда назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ по признакам части 1 статьи 261 УК РФ по фактулесного пожара, возникшего по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Ущерб от лесного пожара составил более 800 тыс. руб.

– Также причинами лесных пожаров стали неосторожное обращение с огнем при сжигании порубочных остатков и при разжигании костра, неосторожное обращение с источником повышенной опасности. Ущерб от лесных пожаров варьируется от 37 тысяч до 500 млн рублей. Виновным гражданам приговором суда назначены наказания в виде штрафов и обязательных работ, – добавила Надежда Петрова.

Одно уголовное дело, направленное в суд, возбуждено по статье 168 УК РФ по факту пожара в жилом 2-х квартирном доме, возникшего по причине неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травяной растительности. Ущерб от пожара составил свыше 300 тыс. рублей. В результате рассмотрения судом уголовного дела, в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Остальные уголовные дела, имеющие судебную перспективу, находятся в производстве дознавателей. Проводятся необходимые следственные действия.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что неисполнение гражданами своих обязанностей в области пожарной безопасности является основанием для привлечения к ответственности.

В случае, если вы обладаете информацией о фактах нарушения законодательства в области пожарной безопасности, вы можете обратиться в территориальный орган надзорной деятельности или непосредственно в управление.

Телефоны Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления: (4112) 507-736, 507-735, 507-734. Единый телефон доверия Главного управления: (4112) 39-99-99.