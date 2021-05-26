Условно-досрочное освобождение Николая Румянцева

24 мая в Якутском городском суде рассмотрели ходатайство об условно-досрочном освобождении Николая Румянцева, экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми». Судья Людмила Николаева вынесла решение его удовлетворить. 5 марта 2020 года Якутский городской суд приговорил Николая Румянцева к 2 годам 6 месяцам колонии-поселении с лишением права вождения автотранспортом на 2 года.

Напомним, Николай Румянцев сбил в сентябре 2017 года на своем автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

Ранее, в мае 2019 года на первом судебном процессе Николай Румянцев был приговорен к 3 годам и 6 месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор Якутского городского суда был впоследствии отменен судом высшей инстанции. При повторном рассмотрении в марте 2020 года срок наказания сократили на год.

Всего судебный процесс по делу Румянцева длился три года, Sakhalife.ru подробно освещал в своих материалах и позицию обвинения, и аргументы защиты. Отметим, что пострадавшие четыре раза ходатайствовали о прекращении дела по примирению сторон, а также просили назначить Румянцеву условный срок. Адвокат потерпевших Андреев отметил исключительность поведения Румянцева, который неоднократно приносил извинения потерпевшим, искренне раскаивался, а так же добровольно оказал солидную материальную компенсацию семье погибшего и пострадавшему Федорову. Румянцев обещал помогать до совершеннолетия детям погибшего Сивцева, передал вдове трехкомнатную квартиру, 600 тысяч рублей, отремонтировал гараж, автомобиль, отопление. На суде подсудимый не раз заявлял, что ему важно прощение со стороны вдовы погибшего независимо от того, какой будет судебный приговор.

При всем видимом раскаянье и добровольной щедрой помощи семье погибшего в ДТП, Николай Румянцев категорически отрицал на суде три из четырех пунктов обвинения: что ехал со скоростью 60 км, что был нетрезвым и что совершил наезд на обочине. Он признал вину полностью только по п.10.1 ПДД РФ: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения».

Обвинение настаивало на том, что Румянцев превысил скорость 40 км в час, установленную на этом участке дороги, вел автомобиль в нетрезвом состоянии и наехал на пешеходов, стоявших на обочине. Гособвинитель на суде подчеркнул, что обвиняемый до этого неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Судья Анна Маркова поддержала все пункты обвинения, учтя все смягчающие обстоятельства и вынесла приговор: 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права вождения автотранспортом на 2 года. Обжалование этого приговора в Верховном суде РС(Я) не принесло результата, приговор оставили без изменения.

Решение об УДО Николая Румянцева еще не вступило в силу и он пока не освобожден.