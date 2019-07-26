Ускорены сроки подключения субъектов малого и среднего предпринимательства к газовым сетям

18 января 2019 года глава республики Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение АО «Сахатранснефтегаз» до конца года обеспечить сокращение максимальных сроков при подключении к сетям газоснабжения субъектов малого и среднего предпринимательства до 135 дней. На данный момент это поручение можно считать исполненным благодаря нескольким нововведениям.

«Во-первых, для субъектов малого предпринимательства был выделен отдельный коридор, позволяющий рассматривать их заявления в ускоренном порядке. Во-вторых, к каждому заявителю из числа субъектов малого и среднего предпринимательства прикрепляется куратор из числа сотрудников Управления газораспределительных сетей. Теперь при возникновении какой-либо проблемы при прохождении этапов технологического присоединения заявитель обращается к своему куратору, который в оперативном порядке помогает справиться с ситуацией», — отметил руководитель Службы технологического присоединения УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Николай ПЕТУХОВ.

Таким образом, максимальный срок подключения по договорам, заключенным в 2019 году, удалось сократить до 135 дней. Минимальный срок на данный момент составляет 65 дней.

«При этом заявителям нужно помнить, что подключение в короткие сроки возможно только в случае наличия объекта капитального строительства. Не должно быть так, чтобы коммуникации были уже подведены, а строительство объекта только ведется или даже ещё не началось», — добавил Николай Петухов.