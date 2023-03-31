Усиление роли межмуниципального взаимодействия обсудили представительные органы республики

30 марта состоялся круглый стол Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на тему: «Усиление роли межмуниципального взаимодействия для эффективного решения вопросов местного значения».

В мероприятии приняли участие: Глава городского округа «Троицк» в г.Москве, Председатель Совета муниципальных образований г.Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Владимир Дудочкин, заместитель председателя Комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по государственному строительству и местному самоуправлению Михаил Гуляев, руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Иван Попов, руководители представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Председатель Ассоциации представительных органов МО РС(Я), член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в своем выступлении отметил, что в условиях санкционного давления необходимо адаптироваться к новым реалиям и организоваться таким образом, чтобы оперативно и эффективно решать совместными усилиями первоочередные задачи по обеспечению всех параметров социально-экономического развития в своих муниципалитетах.

«Коллеги, хочу особо выделить значимость работы на местах, чтобы вместе мы делали все, чтобы города, районы, деревни и поселки нашей республики и страны развивались. Результаты совместной работы граждан, общественных организаций и власти реализуются в конкретных проектах, имеют важное практическое значение для решения вопросов повышения качества жизни людей в муниципалитетах, регионах и стране в целом. Именно от нас зависит отношение людей к государственной власти», — обратился к присутствующим Альберт Семенов.

Он подчеркнул, что одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является вопрос межмуниципального и межрегионального сотрудничества.

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В ходе круглого стола Глава городского округа «Троицк» в г.Москве, Председатель Совета муниципальных образований г.Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Владимир Дудочкин поделился опытом Троицка по вовлечению жителей в процесс принятия решений по вопросам местного значения на примере лучших муниципальных практик.

«Хорошая информированность населения о положении дел в муниципальном образовании составляет основу «информированного согласия», когда люди знают, понимают и поддерживают муниципальную власть», — отметил Владимир Дудочкин.

Он отметил, что в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Троицке не первый год организуют «Дни соседей» в ходе которых проходят встречи с жителями во дворах их домов, обсуждаются проблемные вопросы, проводятся мастер-классы и другие мероприятия. Благодаря тому, что на встрече присутствуют руководители различных городских служб, вопросы сразу берутся на контроль и быстро решаются.

По его словам, к властям Троицка обратился молодежный актив города с проектом благоустройства правого берега реки Десны. Таким образом был начат проект «Троицк.Среда». В начале его реализации был запущен информационный сайт с онлайн-опросом и сбором идей, проведены уличный воркшоп «Создай свой берег», встречи с горожанами, фокус-группы с основными пользователями общественного пространства и проектный семинар. Все это было организовано с целью сообща сформулировать образ нового общественного пространства, который должен будет учитываться в ходе дальнейшей работы. Результатом всех проведенных мероприятий стало общественное техническое задание на проектирование.

Владимир Дудочкин добавил, что после были объявлены электронные торги в виде открытого конкурса на разработку проектной документации, в ходе которых был определен подрядчик и заключен муниципальный контракт на проектные работы. Далее в целях широкого общественного обсуждения концепция благоустройства общественного пространства «Правый берег Десны» была размещена на сайте. А уже затем была разработана проектно-сметная документация по благоустройству. Реализация проекта, как подчеркнул Глава городского округа «Троицк» в г.Москве, велась под авторским и строительным надзором, в том числе под надзором участников общественных обсуждений.

Кроме того, на мероприятии состоялась презентация проекта «Историческое наследие народного представительства на примере Мазары Бозекова». Ее представил Председатель Хангаласского районного совета депутатов Анатолий Антонов.

«В истории якутского народа имеется немало свидетельств о том, что стремление к местному самоуправлению, политической самостоятельности присуще ему с давних пор. Мы, хангаласцы, гордимся нашими предками, Мазары Бозековым, который в 1677 году одним из первых представителей народа саха вступил в прямые отношения с высшей царской властью, и первым депутатом «Екатерининской комиссии» Софрон Сырановым, которым было суждено принимать судьбоносные решения в истории взаимоотношений России и Якутии», — отметил он.

Председатель Хангаласского районного совета депутатов Анатолий Антонов добавил, что в 2019 году в улусе были проведены юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения первого якутского депутата, государственного деятеля Российского уровня Софрона Сыранова. В 2023 году в Хангаласском улусе запланирован ряд

мероприятий, посвященных 390-летию Мазары Бозекова.

В завершении круглого стола состоялось вручение новых почетных знаков Ассоциации представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) «За заслуги в развитии местного самоуправления».

Отметим, что мероприятие прошло в рамках II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и IX Съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества.