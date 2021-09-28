Усиление позиций ЕР в ДФО связывают с инициативами в социальной сфере

24 сентября ЦИК РФ подвёл окончательные итоги выборов в стране. Анализ результатов голосования позволяют говорить об усилении позиций ЕР в ДФО. Ранее эксперты связывали текущие результаты с успешным началом реализации ряда инициатив полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в социальной сфере и запуском специальных механизмов развития, таких как строительство социальной инфраструктуры, запуск дальневосточной ипотеки и дальневосточного гектара.

Например, Магаданская область и Еврейская автономная область превысили результат по списку ЕР в % по сравнению с 2016 г и показали результат выше чем в среднем по России. Напомним, что в 2016 году выше среднероссийского результата показал Чукотский АО. Количество побед кандидатов от ЕР в одномандатных округах возросло с 9 из 12 в 2016 году (75%) до 13 из 15 (86%) в 2021 году.

Якутию от партии «Единая Россия» в Государственной Думе будет представлять действующий депутат Галина Данчикова.