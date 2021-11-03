Усилен контроль сеянцев хвойных пород

В связи с сезонным увеличением поставок подкарантинной продукции сеянцев хвойных: пород веток, шишек и рождественских деревьев, Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что каждая партия продукции растительного происхождения при доставке с карантинной фитосанитарной зоны другого региона РФ на территорию республики должна сопровождаться карантинным сертификатом и пройти карантинный фитосанитарный контроль.

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна за октябрь месяц проведен контроль 2-х партий (всего 664 678 штук) сеянцев сосны, поступивших из Свердловской области в сопровождении карантинных сертификатов.

Карантинный сертификат – это документ, который удостоверяет соответствие партии подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при перемещении по территории Российской Федерации.

В Свердловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по таким вредителям леса как: большой черный еловый усач, черный еловый усач, черный сосновый усач, малый черный еловый усач и сибирский шелкопряд. Данные вредители являются карантинными объектами, внесенными в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Карантинные объекты – это вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации и внесенные в Единый перечень карантинных объектов.

Во избежание риска проникновения и распространения карантинных объектов по территории республики граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся реализацией, хранением и перевозкой подкарантинной продукции, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», обязаны извещать немедленно Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) о доставке каждой партии подкарантинной продукции.

Вышеуказанные партии сеянцев сосны прошли карантинный фитосанитарный контроль, юридические лица известили Управление в электронном виде о доставке в установленном порядке. Нарушений фитосанитарного законодательства не выявлено.