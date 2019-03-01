Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Валерий Арбатский

1 марта на 93-ем году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался участник ВОВ, ветеран Ленского объединенного речного пароходства Валерий Павлович Арбатский.

Валерий Павлович родился 21 ноября 1926 года в деревне Карнаухово Казачинско-Ленского района Иркутской области. Окончил семилетку, работал в колхозе. В действующую армию был призван в июне 1943 года. Службу начал в 393-м стрелковом полку 103-й стрелковой дивизии 36 армии Забайкальского фронта, вначале стрелком, затем минометчиком. Принимал участие в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года, штурмовал Хайларский укрепрайон. Затем был направлен в автомобильную школу 28 автобатальона. С 1946 года служил в Монголии, в 55-м стрелковом Хинганском полку шофером, был ранен. Имеет фронтовые награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также юбилейные медали, в ознаменование Победы. В мае 1950 года демобилизовался, после чего работал в системе Главсевморпути, на Пеледуйской судоверфи, на катере. После ликвидации ГУСМП, с 1953 года трудился в Жатае механиком катера и плотником-столяром. В 1983 году вышел на пенсию.

Всю свою жизнь Валерий Павлович отдал Родине и родному предприятию, честно выполняя священный долг служения Отечеству и беззаветно трудясь на речном флоте.

Руководство и коллектив ПАО «ЛОРП» выражают глубокие соболезнования супруге Зинаиде Александровне, дочерям, внукам в связи с кончиной ветерана Ленского пароходства, участника ВОВ, замечательного мужа, отца, дедушки

АРБАТСКОГО

Валерия Павловича.

Светлую память о дорогом товарище, о защитнике Родины, мы навсегда сохраним в своих сердцах.

С.А.Ларионов, С.В.Емельянов, И.Л.Габышев, В.Н.Мякишев, В.Л.Шадрин, А.И. Азаров, И.К.Горелова и др.